HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Gaji dan Besaran Pensiunan PNS Tertinggi 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |20:01 WIB
JAKARTA - Segini gaji dan besaran pensiunan PNS tertinggi 2026. Gaji pensiunan PNS berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2024. Pada Januari 2024, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pensiunan sebesar 12 persen.

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan kenaikan gaji PNS maupun pensiunan PNS meski kabar kenaikan gaji PNS pernah mencuat pada akhir 2025 hingga awal 2026.

PT Taspen (Persero) selaku penyalur gaji dan manfaat pensiun PNS mengungkap fakta sebenarnya. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah perihal kenaikan gaji PNS dan pensiunan.

"Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi terkait kenaikan gaji PNS maupun pensiunan," tulis keterangan Taspen dalam akun Instagram resminya, Jakarta.

Dalam penjelasan Taspen, terakhir penyesuaian gaji PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan kenaikan pensiun pokok diatur lewat peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 12 persen untuk pensiunan PNS dan janda/dundanya.

Taspen juga sudah melaksanakan pembayaran penyesuaian tersebut mulai 1 Januari. Taspen tetap berkomitmen menyalurkan gaji dan manfaat pensiun sesuai peraturan yang berlaku.

"Tetap waspada terhadap informasi yang belum jelas sumbernya," tulis Taspen.

Artinya, besaran gaji pensiun PNS terbaru 2026 tetap mengikuti kisaran yang ditetapkan dalam regulasi tersebut, dengan pembagian berdasarkan golongan I hingga IV. Tercatat, gaji pensiunan PNS tertinggi 2026 mencapai Rp4.957.100.

 

