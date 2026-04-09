HOME FINANCE HOT ISSUE

Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI, Menteri Dody: Saya Benar-Benar Enggak Tahu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |15:15 WIB
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI, Menteri Dody: Saya Benar-Benar Enggak Tahu
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI, Menteri Dody: Saya Benar-Benar Enggak Tahu (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. 

Kedatangan aparat penegak hukum tersebut berlangsung saat acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum tengah digelar.

Dalam situasi itu, Menteri PU Dody Hanggodo yang dijadwalkan memberikan sambutan terpaksa meninggalkan ruangan sebelum acara dimulai. 

Dody menjelaskan, penyidik datang dengan membawa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan pendalaman di sejumlah ruangan di kantor kementerian. Namun, menurut dia, tidak ada penjelasan rinci mengenai perkara maupun pasal yang sedang didalami.

"Izin lakukan pendalaman. Enggak ngomong terkait masalah apa. Cuma hanya mau lakukan pendalaman gitu. Saya enggak tahu," ungkap Menteri Dody.

Dody pun mengaku tidak mengetahui jumlah personel penyidik yang datang maupun ruangan mana saja yang menjadi sasaran pemeriksaan. Menurutnya, seluruh ruangan di lingkungan kementerian dipersilakan untuk diperiksa, termasuk ruang kerjanya.

"Baru minta izin. Datang minta izin. Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya. Beliau enggak ngomong," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/470/3172511/galian_di_jakarta-TVjQ_large.jpg
PU Targetkan Proyek Galian Saluran Air di DKI Jakarta Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170222/anggaran_pu_di_2026-s53i_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211478//viral-Pwxa_large.jpg
Breaking News! Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI saat Acara Menteri Dody Hanggodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/470/3210631//jalan_tol-v7gD_large.png
4 Fakta Investor Asing Ogah Bangun Proyek Jalan Tol di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/622/3210615//lowongan_kerja-ZyJb_large.jpg
Ada Lowongan Kerja Padat Karya di 12.000 Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210242//menteri_pu-mnM3_large.jpg
Menteri PU Buka Suara soal Dampak Gempa M7,6 di Sulut
