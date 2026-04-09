Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI, Menteri Dody: Saya Benar-Benar Enggak Tahu

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Kedatangan aparat penegak hukum tersebut berlangsung saat acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum tengah digelar.

Dalam situasi itu, Menteri PU Dody Hanggodo yang dijadwalkan memberikan sambutan terpaksa meninggalkan ruangan sebelum acara dimulai.

Dody menjelaskan, penyidik datang dengan membawa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan pendalaman di sejumlah ruangan di kantor kementerian. Namun, menurut dia, tidak ada penjelasan rinci mengenai perkara maupun pasal yang sedang didalami.

"Izin lakukan pendalaman. Enggak ngomong terkait masalah apa. Cuma hanya mau lakukan pendalaman gitu. Saya enggak tahu," ungkap Menteri Dody.

Dody pun mengaku tidak mengetahui jumlah personel penyidik yang datang maupun ruangan mana saja yang menjadi sasaran pemeriksaan. Menurutnya, seluruh ruangan di lingkungan kementerian dipersilakan untuk diperiksa, termasuk ruang kerjanya.

"Baru minta izin. Datang minta izin. Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya. Beliau enggak ngomong," ujarnya.