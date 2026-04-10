Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PU Klaim APBN Transparan Usai Digeledah Kejaksaan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |18:15 WIB
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengklaim penggunaan APBN di kementeriannya berjalan secara transparan. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengklaim penggunaan APBN di kementeriannya berjalan secara transparan dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan menyusul penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan kasus korupsi proyek tahun anggaran 2023–2024 pada Kamis (9/4/2026).

Dody menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki sistem perangkat lunak untuk memantau penggunaan APBN di setiap proyek. Sistem tersebut terus diperbarui secara berkala.

“Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas, integritas, dan efektivitas, tetapi juga kebermanfaatan bagi masyarakat,” kata Dody saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Dody menekankan penggunaan APBN yang termonitor selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Setiap menteri diminta untuk memaksimalkan penyaluran anggaran negara agar bermanfaat bagi kepentingan publik.

“Itu yang selalu didiskusikan oleh Pak Presiden kepada kami, satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu harus memberikan manfaat 10–20 kali kepada masyarakat. Jadi itu yang kami kerjakan hari ini,” kata Dody.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211724//menteri_pu-dRy7_large.jpg
PNS Kementerian PU Tidak WFH, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211700//menteri_dody-Gl6u_large.jpg
Menteri PU Ngaku Lapor Prabowo Sebelum Kejaksaan Geledah Kantornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211575//kejati_dki_jakarta-eA6V_large.jpg
Kejati Jakarta Sita Dokumen hingga Perangkat Elektronik Usai Geledah Kantor Kementerian PU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211479//menteri_pu-yjXJ_large.jpg
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI, Menteri Dody: Saya Benar-Benar Enggak Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211478//viral-Pwxa_large.jpg
Breaking News! Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI saat Acara Menteri Dody Hanggodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211332//bank_indonesia-iH63_large.jpg
BI Setor Rp40 Triliun ke Pemerintah, Perkuat APBN 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement