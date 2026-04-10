Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PU Ngaku Lapor Prabowo Sebelum Kejaksaan Geledah Kantornya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |16:00 WIB
Menteri PU Ngaku Lapor Prabowo Sebelum Kejaksaan Geledah Kantornya
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengaku meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penggeledahan. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengaku meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di seluruh ruangan Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk ruang menteri dan wakil menteri. Permintaan izin kepada kepala negara itu dilakukan sebelum penggeledahan pada Kamis (9/4/2026).

“Saya lapor kepada Bapak Presiden untuk saya izin kasih penyidik masuk ke ruangan mana pun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih. Jadi kalau maksudnya memang saya salah, ya saya tanggung,” kata Dody saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Dody membeberkan sejumlah barang bukti dibawa penyidik, mulai dari catatan, perangkat komputer, ponsel, hingga dokumen-dokumen yang tidak disebutkan secara rinci. Ruangannya dan Wakil Menteri PU pun tidak lepas dari penggeledahan penyidik.

Saat ditanya soal perkara korupsi yang dimaksud, Dody mengaku tidak memahami secara rinci. Namun, dia tidak membantah bahwa proyek pembangunan pendopo yang masuk pagu anggaran 2023–2024 menjadi salah satu yang disidik penegak hukum.

“Bisa jadi tidak cuma di pendopo, karena mereka ke mana-mana. Ruangan saya saja dibuka. Kemudian mereka juga saya dengar ke Cipta Karya, ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Jadi makanya saya tidak bisa mengonfirmasi apakah memang hanya masalah pendopo atau ada yang lain,” kata Dody.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement