90 Persen Pembangkit Listrik Energi Fosil, Ini Syarat Biomassa di RI Berhasil

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa keberhasilan program co-firing biomassa di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak hanya bergantung pada besarnya potensi biomassa nasional, tetapi juga pada tersedianya rantai pasok yang efisien, standar kualitas bahan bakar yang konsisten, serta infrastruktur pengolahan yang andal.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menjelaskan, PLN EPI dibentuk untuk menjamin pasokan energi primer bagi sekitar 200 unit PLTU di 52 lokasi, sekitar 200 unit PLTG/PLTGU/PLTMG, serta hampir 800 unit PLTD di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, sebagian besar pembangkit listrik nasional masih bergantung pada batu bara, minyak dan gas sehingga biomassa menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi konsumsi energi fosil secara bertahap.

"Sekitar 90 persen pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil. Karena itu, kami terus memperluas pemanfaatan biomassa sebagai substitusi sebagian batu bara untuk mendukung agenda dekarbonisasi dan pencapaian Net Zero Emissions," ujar Hokkop dalam keterangannya, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurut Hokkop, seluruh biomassa yang dimanfaatkan PLN EPI berasal dari residu industri kehutanan, perkebunan, dan pertanian, sehingga tidak berasal dari aktivitas penebangan hutan maupun deforestasi. Pendekatan tersebut memastikan pengembangan biomassa tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular.

"Kami memanfaatkan residu yang sebelumnya belum memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, biomassa tidak hanya menjadi sumber energi alternatif, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi sektor kehutanan dan perkebunan tanpa mengorbankan kelestarian hutan," jelasnya.

Dia menambahkan, melalui proses pengolahan dan pengendalian mutu yang tepat, biomassa dapat memenuhi spesifikasi teknis pembangkit sehingga mampu menggantikan sebagian konsumsi batu bara tanpa mengurangi keandalan operasi PLTU.

Implementasi program co-firing PLN EPI terus menunjukkan peningkatan. Sepanjang 2025, perusahaan memasok sekitar 2,35 juta ton biomassa yang berkontribusi pada penurunan emisi sekitar 2,72 juta ton CO₂e.

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 3,65 juta ton pada 2026 dan 4,07 juta ton pada 2027 untuk mendukung implementasi co-firing di 52 PLTU di berbagai wilayah Indonesia.

Secara kumulatif selama periode 2023-2026, PLN EPI telah merealisasikan penyediaan biomassa sebesar 4,77 juta ton. Pasokan tersebut didominasi biomassa berbasis kayu, terutama sawdust sebesar 54,6 persen dan woodchip sebesar 22,4 persen, yang telah memenuhi kebutuhan spesifikasi bahan bakar pembangkit.