Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Aman? ESDM Jamin Krisis 2022 Tak Terulang

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa stok batu bara untuk pembangkit listrik hingga saat ini masih dalam kondisi aman.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, stok batu bara tersebut ikut menjamin ketersediaan listrik untuk masyarakat, sehingga tidak ada potensi untuk melakukan pemadaman listrik.

"Kemarin juga ada pertemuan kan Pak Menteri dengan PLN. Terus, hari ini kayaknya Pak Dirjen juga lagi ada rapat dengan direksi PLN. Secara umum sih enggak ada (kekurangan stok) seharusnya enggak ada. Sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6/2026).

Erani juga membantah adanya potensi krisis pasokan batu bara seperti yang pernah terjadi di tahun 2022. Saat itu, harga batu bara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri, dan pengusaha lebih milih ekspor ketimbang penuhi kebutuhan dalam negeri.

Sekadar informasi, pada tahun 2022 kondisi harga batu bara di pasar global mencapai USD200 per ton, sementara di dalam hanya dihargai USD70 per ton, seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Enggak, insyaAllah sih enggak (mengulangi krisis energi 2022). Enggak, insyaAllah sih enggak. Dipastikan ininya (stok batu bara untuk PLN). Kan Pak Menteri kemarin juga sudah menyampaikan pernyataan," tutur Erani.