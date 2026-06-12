Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Aman? ESDM Jamin Krisis 2022 Tak Terulang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |14:38 WIB
Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Aman? ESDM Jamin Krisis 2022 Tak Terulang
Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Aman? ESDM Jamin Krisis 2022 Tak Terulang (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa stok batu bara untuk pembangkit listrik hingga saat ini masih dalam kondisi aman. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, stok batu bara tersebut ikut menjamin ketersediaan listrik untuk masyarakat, sehingga tidak ada potensi untuk melakukan pemadaman listrik.

"Kemarin juga ada pertemuan kan Pak Menteri dengan PLN. Terus, hari ini kayaknya Pak Dirjen juga lagi ada rapat dengan direksi PLN. Secara umum sih enggak ada (kekurangan stok) seharusnya enggak ada. Sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6/2026). 

Erani juga membantah adanya potensi krisis pasokan batu bara seperti yang pernah terjadi di tahun 2022. Saat itu, harga batu bara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri, dan pengusaha lebih milih ekspor ketimbang penuhi kebutuhan dalam negeri. 

Sekadar informasi, pada tahun 2022 kondisi harga batu bara di pasar global mencapai USD200 per ton, sementara di dalam hanya dihargai USD70 per ton, seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

"Enggak, insyaAllah sih enggak (mengulangi krisis energi 2022). Enggak, insyaAllah sih enggak. Dipastikan ininya (stok batu bara untuk PLN). Kan Pak Menteri kemarin juga sudah menyampaikan pernyataan," tutur Erani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222227/biomassa-koat_large.jpg
Nilai Ekonomi Rp11 Triliun, Bioenergi Berpotensi Ciptakan 150 Ribu Lapangan Kerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221515/plts-v7Kr_large.jpg
RI Percepat Pembangunan PLTS 100 GW, Bisa Dimulai dari Dedieselisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220006/pembangkit_listrik-fuKt_large.jpg
Kebutuhan Listrik di RI Kian Meningkat, Infrastruktur Gas Disiapkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219372/bioenergi-Wal5_large.jpg
Pengembangan Bioenergi Sorgum, Substitusi Batu Bara di Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217695/lng-udCf_large.jpg
Permintaan Gas untuk Pembangkit Listrik Diproyeksi Naik 4,5%, LNG Jadi Pilar Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216616/plts-HeQg_large.jpg
Ini Tantangan Integrasi EBT pada Sistem Kelistrikan Jawa-Madura-Bali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement