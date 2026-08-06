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Bansos PKH dan BPNT Agustus 2026 Sudah Cair! Cek Rekening

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |09:52 WIB
Bansos PKH dan BPNT Agustus 2026 Sudah Cair! Cek Rekening
Bansos PKH dan BPNT Agustus 2026 Sudah Cair! Cek Rekening (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) triwulan ke-III periode Juli-September 2026. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengecek pencairan bansos melalui bank Himbara atau ambil di kantor pos.

Hingga saat ini, bansos PKH sudah cair ke lebih dari 7 juta KPM, sedangkan sembako sudah cair ke lebih dari 12 juta KPM. Jumlah tersebut akan terus bertambah, dan ditargetkan Agustus bisa tuntas seluruhnya untuk total lebih dari 18 juta KPM penerima PKH dan sembako.

“Penyaluran bantuan sosial kita di triwulan ketiga, sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta (KPM) yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta (KPM) untuk bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Gus Ipul menyampaikan penyaluran bansos tersebut berdasarkan pada data yang telah dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali dan hasilnya diserahkan kepada Kemensos setiap tanggal 10 pada bulan salur.

“Nah tentu data itu selalu dinamis, ada yang exclusion error, ada inclusion error, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, kemudian ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada juga yang menikah, dan seterusnya,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga menyampaikan update data KPM bansos triwulan III. Untuk bansos sembako terdapat 15.215.415 KPM dari triwulan II yang lanjut ke triwulan III, dan sebanyak 3.043.419 KPM bansosnya dialihkan. Sehingga total terdapat 18.258.834 KPM penerima bansos sembako.

 

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