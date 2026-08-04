Daftar Lengkap Bansos yang Cair Agustus 2026, Cek Apakah Namamu Terdaftar?

Daftar Lengkap Bansos yang Cair Agustus 2026, Cek Apakah Namamu Terdaftar? (Foto: BRI)

JAKARTA - Daftar lengkap bansos yang cair Agustus 2026, cek apakah namamu terdaftar? Pemerintah kembali mencairkan bantuan sosial (bansos) di Agustus 2026.

Bansos yang dicairkan seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bansos beras.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos dapat mengecek status penerima melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Daftar Bansos Cair Agustus 2026

1. Bansos PKH

Bansos PKH memasuki pencairan tahap III yang dimulai sejak 20 Juli 2026. Periode pencairan bansos PKH Juli, Agustus dan September 2026.

Kementerian Sosial merampungkan proses pemutakhiran dan pembersihan data penerima. Adapun kuota penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah untuk program PKH dan BPNT menyasar sebanyak 18 juta keluarga.

Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun yang akan dicairkan untuk:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap

- Anak usia dini: Rp750.000

- Siswa SD: Rp225.000

- Siswa SMP: Rp375.000

- Siswa SMA: Rp500.000

- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000

- Disabilitas berat: Rp600.000

2. BPNT

Sama seperti bansos PKH, bansos BPNT akan terus cair sesuai tahapannya. Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan.

Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.

BPNT atau bantuan sembako mendapatkan alokasi anggaran Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM.

3. Bansos Beras 10 Kg

Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras tahap II tahun 2026 akan dimulai pada 17 Agustus 2026.

Bantuan tersebut diberikan kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total 30 kilogram beras yang merupakan akumulasi alokasi Juli, Agustus dan September 2026, masing-masing 10 kilogram per bulan dan disalurkan sekaligus.