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Besaran Bansos PKH dan BPNT yang Cair 20 Juli 2026, Ibu Hamil Dapat BLT Rp750.000

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |13:45 WIB
Besaran Bansos PKH dan BPNT yang Cair 20 Juli 2026, Ibu Hamil Dapat BLT Rp750.000
Besaran Bansos PKH dan BPNT yang Cair 20 Juli 2026, Ibu Hamil Dapat BLT Rp750.000 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Besaran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako tahap III periode Juli-September 2026.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf  memastikan penyaluran bansos PKH dan BPNT triwulan III periode Juli-September 2026 akan dimulai pada Senin, 20 Juli 2026. 

Saat ini, Kementerian Sosial masih merampungkan proses pemutakhiran dan pembersihan data penerima. Adapun kuota penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah untuk program PKH dan BPNT menyasar sebanyak 18 juta keluarga.

"Bansos triwulan III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan," kata Gus Ipul sapaan akrabnya di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Besaran Bansos PKH

Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun yang akan dicairkan untuk:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Disabilitas berat: Rp600.000

Bansos BPNT

Sama seperti bansos PKH, bansos BPNT akan terus cair sesuai tahapannya. Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.

BPNT atau bantuan sembako mendapatkan alokasi anggaran Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM. Dana tersebut masuk dalam bentuk saldo elektronik yang dapat dibelanjakan di e-Warong atau agen bank mitra pemerintah untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

 

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