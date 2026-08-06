Harga Bawang Merah dan Beras Naik, Minyak Goreng Jadi Rp23.150 per Liter

Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Kamis (6/8/2026), harga bawang merah, beras, cabai, daging, hingga minyak goreng mengalami peningkatan.

Harga bawang merah naik 3,35 persen menjadi Rp41.650 per kg. Kenaikan juga terjadi pada beras kualitas bawah I yang naik 8,14 persen menjadi Rp15.950 per kg dan beras kualitas bawah II yang meningkat 6,16 persen menjadi Rp15.500 per kg.

Beras kualitas medium I naik 3,35 persen menjadi Rp16.950 per kg. Sementara itu, beras kualitas medium II naik 1,85 persen menjadi Rp16.500 per kg. Kemudian, beras kualitas super I meningkat 1,7 persen menjadi Rp17.950 per kg, sedangkan beras kualitas super II naik 0,29 persen menjadi Rp20.000 per kg.

Pada komoditas cabai, harga cabai merah besar naik 3,13 persen menjadi Rp51.000 per kg. Cabai merah keriting meningkat 6,82 persen menjadi Rp51.700 per kg, sementara cabai rawit merah naik 7,57 persen menjadi Rp59.700 per kg.

Harga daging ayam ras naik 3,01 persen menjadi Rp19.400 per kg. Minyak goreng curah meningkat 0,24 persen menjadi Rp20.500 per liter. Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek I naik 3,09 persen menjadi Rp25.050 per liter.

Meski demikian, sejumlah komoditas pangan tercatat mengalami penurunan harga. Harga bawang putih turun 2,27 persen menjadi Rp40.850 per kg. Selain itu, harga cabai rawit hijau turun 19,16 persen menjadi Rp42.200 per kg.

Harga daging sapi kualitas I turun 1,62 persen menjadi Rp148.600 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II turun 0,6 persen menjadi Rp141.100 per kg. Selain itu, minyak goreng kemasan bermerek II turun 1,07 persen menjadi Rp23.150 per liter. Harga telur ayam ras segar juga turun 2,19 persen menjadi Rp29.000 per kg.

(Feby Novalius)

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