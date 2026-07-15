Harga Bawang Merah Tembus Rp72.500, Cabai Rp77.500 dan Daging Sapi Capai Rp200 Ribu per Kg

Harga pangan nasional semakin mahal pada perdagangan hari ini. (Foto :Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Harga pangan nasional semakin mahal pada perdagangan hari ini. Harga bawang, beras, cabai, hingga daging mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Rabu (15/7/2026), harga bawang merah naik 57,27 persen menjadi Rp72.500 per kg. Kemudian, bawang putih naik 38,89 persen menjadi Rp61.250 per kg.

Untuk beras kualitas bawah I naik 8,84 persen menjadi Rp16.000 per kg. Beras kualitas bawah II naik 18,97 persen menjadi Rp17.250 per kg.

Beras kualitas medium I naik 13,15 persen menjadi Rp18.500 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II naik 9,91 persen menjadi Rp17.750 per kg. Kemudian, beras kualitas super I naik 11,9 persen menjadi Rp19.750 per kg. Sementara beras kualitas super II naik 12,24 persen menjadi Rp19.250 per kg.

Pada komoditas aneka cabai, cabai merah besar naik 55,94 persen menjadi Rp77.500 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 10,66 persen menjadi Rp55.000 per kg.