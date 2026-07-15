Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Bawang Merah Tembus Rp72.500, Cabai Rp77.500 dan Daging Sapi Capai Rp200 Ribu per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |08:30 WIB
Harga Bawang Merah Tembus Rp72.500, Cabai Rp77.500 dan Daging Sapi Capai Rp200 Ribu per Kg
Harga pangan nasional semakin mahal pada perdagangan hari ini. (Foto :Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan nasional semakin mahal pada perdagangan hari ini. Harga bawang, beras, cabai, hingga daging mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Rabu (15/7/2026), harga bawang merah naik 57,27 persen menjadi Rp72.500 per kg. Kemudian, bawang putih naik 38,89 persen menjadi Rp61.250 per kg.

Untuk beras kualitas bawah I naik 8,84 persen menjadi Rp16.000 per kg. Beras kualitas bawah II naik 18,97 persen menjadi Rp17.250 per kg.

Beras kualitas medium I naik 13,15 persen menjadi Rp18.500 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II naik 9,91 persen menjadi Rp17.750 per kg. Kemudian, beras kualitas super I naik 11,9 persen menjadi Rp19.750 per kg. Sementara beras kualitas super II naik 12,24 persen menjadi Rp19.250 per kg.

Pada komoditas aneka cabai, cabai merah besar naik 55,94 persen menjadi Rp77.500 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 10,66 persen menjadi Rp55.000 per kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230139//wamendag-A0iZ_large.jpg
Harga Minyakita Tembus Rp16 Ribuan, Wamendag Perketat Distribusi Lewat BUMN Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229619//pasar-seuf_large.jpg
Pasokan dan Harga Pangan di Perbatasan RI Tetap Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229634//beras-f5MQ_large.jpg
Redam Kenaikan Harga Beras, Bulog Usulkan Operasi Pasar dengan SPHP Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/320/3228443//pasar-CsG2_large.jpg
Harga Beras, Cabai dan Minyak Goreng Makin Mahal, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3225996//minyakitaq-kCwu_large.jpg
HET Minyakita Diputuskan Tak Naik, Tetap di Rp15.700 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225821//pangan-XRzh_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Minyak Goreng Naik, Cabai Tembus Rp76.300 per Kg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement