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HET Minyakita Diputuskan Tak Naik, Tetap di Rp15.700 per Liter

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |08:27 WIB
HET Minyakita Diputuskan Tak Naik, Tetap di Rp15.700 per Liter
Pemerintah memutuskan mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Pemerintah memutuskan mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia.

Ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET Minyakita di angka Rp15.700 per liter, meskipun biaya produksi meningkat akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam keterangan resminya, Selasa (23/6/2026).

Qodari melanjutkan, pemerintah memahami bahwa harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Karena itu, stabilitas harga Minyakita menjadi penting.

“Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga Minyakita,” katanya.

Ia menegaskan, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan Minyakita di pasar.

“Selain mempertahankan harga, pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi Minyakita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga Minyakita,” ujar Qodari.

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