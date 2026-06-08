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Amran Buka Suara soal Kenaikan HET Minyakita

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |15:02 WIB
Amran Buka Suara soal Kenaikan HET Minyakita
Mentan Amran (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman buka suara terkait rencana pemerintah untuk menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, MinyaKita.

Ia mengaku belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena baru kembali bertugas dan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) serta melaporkannya kepada Menteri Koordinator terkait.

"Nanti, kan aku baru pulang dari Tanah Suci. Nanti aku koordinasi dengan Pak Mendag. Aku lapor Pak Menko," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai kondisi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang disebut masih berfluktuasi dan menjadi salah satu pertimbangan pembahasan HET MinyaKita, Amran kembali menegaskan bahwa dirinya masih perlu melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu.

"Tunggu aku rakor dulu. Oke," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi atau HET Minyakita, seiring disparitas antara permintaan dan suplai. Besaran harga yang disesuaikan sampai saat ini masih dihitung secara matang oleh pemangku kepentingan.

"Menindaklanjuti rapat sebelumnya dalam Rakor Menko Pangan, jadi hari ini kami menyepakati akan menaikkan harga acara tertinggi untuk MinyaKita," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso beberapa waktu lalu.

 

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