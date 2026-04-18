Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bulog Jamin Harga Minyakita Stabil dan Stok Aman

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |16:09 WIB
Bulog Jamin Harga Minyakita Stabil dan Stok Aman
Minyakita (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak goreng rakyat merek Minyakita dalam kondisi stabil dengan pasokan yang aman di seluruh wilayah Indonesia. Kepastian ini disampaikan Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.

Rizal menegaskan bahwa ketersediaan Minyakita saat ini mencukupi dan telah terdistribusi secara luas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, karena dapat memicu keresahan.

“Bulog memastikan bahwa Minyakita tersedia dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup," ujar Rizal dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, Bulog telah melakukan langkah-langkah strategis dalam merespon peningkatan permintaan Minyakita melalui optimalisasi stok, percepatan distribusi, serta penguatan koordinasi dengan produsen, distributor, dan pemerintah daerah.

Seluruh rantai pasok juga dipastikan terus dijaga agar tetap efisien dan tepat sasaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement