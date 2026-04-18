Bulog Jamin Harga Minyakita Stabil dan Stok Aman

JAKARTA - Harga minyak goreng rakyat merek Minyakita dalam kondisi stabil dengan pasokan yang aman di seluruh wilayah Indonesia. Kepastian ini disampaikan Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.

Rizal menegaskan bahwa ketersediaan Minyakita saat ini mencukupi dan telah terdistribusi secara luas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, karena dapat memicu keresahan.

“Bulog memastikan bahwa Minyakita tersedia dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup," ujar Rizal dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, Bulog telah melakukan langkah-langkah strategis dalam merespon peningkatan permintaan Minyakita melalui optimalisasi stok, percepatan distribusi, serta penguatan koordinasi dengan produsen, distributor, dan pemerintah daerah.

Seluruh rantai pasok juga dipastikan terus dijaga agar tetap efisien dan tepat sasaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.