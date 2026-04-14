Stok Minyakita Terbatas, Pemerintah Siapkan Tambah Pasokan

Pemerintah berencana menambah pasokan Minyakita kepada Perum Bulog dan BUMN pangan dalam waktu dekat. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA — Pemerintah berencana menambah pasokan Minyakita kepada Perum Bulog dan BUMN pangan dalam waktu dekat. Rencana ini merupakan respons atas keterbatasan stok Minyakita di pasaran yang berdampak pada kenaikan harga dan memicu inflasi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 35% melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut dapat dilakukan sepanjang didukung kesiapan pasokan.

“Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha atau produsen dengan BUMN pangan untuk membahas penguatan distribusi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran penyaluran Minyakita sehingga stabilitas harga minyak goreng di tingkat konsumen tetap terjaga,” kata Budi, dikutip Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan tidak menampik adanya kelangkaan stok Minyakita di pasar tradisional yang memicu kenaikan harga.

Kementerian Perdagangan memastikan penyaluran minyak ke pedagang pasar rakyat dioptimalkan melalui jalur distribusi BUMN, yaitu Perum Bulog serta BUMN pangan seperti ID Food dan Agrinas.