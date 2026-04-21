Segini Harga Terbaru Minyak Goreng per Liter di Jakarta

Segini harga terbaru minyak goreng per liter di Jakarta. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Segini harga terbaru minyak goreng per liter di Jakarta. Harga minyak goreng terus meroket dan menjadi sorotan masyarakat.

Mengutip Info Pangan Jakarta, Selasa (21/4/2026), minyak goreng (kuning/curah) dijual Rp21.400 per kg atau naik Rp535.

Sedangkan minyak goreng kemasan premium Rp20.500 per kg. Untuk minyak goreng MINYAKITA Rp19.667 per liter atau naik Rp1.400.

Sebelumnya, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras kepada produsen minyak goreng yang menaikkan harga di atas ketentuan pemerintah. Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/4/2026), Mentan Amran menyatakan pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga di pasar. Menurutnya, praktik bermain harga tidak bisa ditoleransi.