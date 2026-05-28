HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Bawang Rp68.350 per Kg, Cabai Tembus Rp100 Ribu hingga Minyak Goreng Hampir Rp30 Ribu per Liter

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |09:36 WIB
Harga bawang, beras, cabai, hingga daging terpantau mengalami kenaikan pada hari ini. (Foto: Okezone.com/Feby)
JAKARTA - Harga bawang, beras, cabai, hingga daging terpantau mengalami kenaikan pada hari ini. Harga bawang merah naik 42,1 persen menjadi Rp68.350 per kg.

Diikuti bawang putih yang naik 39,56 persen menjadi Rp54.150 per kg. Sementara itu, beras kualitas bawah I naik 24,66 persen menjadi Rp18.200 per kg. Adapun beras kualitas bawah II naik 20,42 persen menjadi Rp17.400 per kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Kamis (28/5/2026), beras kualitas medium I naik 18,27 persen menjadi Rp19.100 per kg. Beras kualitas medium II naik 18,75 persen menjadi Rp19.000 per kg. Beras kualitas super I naik 22,92 persen menjadi Rp21.450 per kg. Beras kualitas super II naik 20,94 persen menjadi Rp20.500 per kg.

Untuk aneka cabai, cabai merah besar naik 90,4 persen menjadi Rp107.100 per kg. Cabai merah keriting naik 82,81 persen menjadi Rp98.350 per kg. Sementara itu, cabai rawit hijau turun 5,26 persen menjadi Rp51.650 per kg. Cabai rawit merah juga turun 19,95 persen menjadi Rp87.500 per kg.

Daging ayam ras segar naik 44,69 persen menjadi Rp55.850 per kg. Daging sapi kualitas I naik 3,44 persen menjadi Rp153.350 per kg. Daging sapi kualitas II naik 6,92 persen menjadi Rp149.000 per kg.

Gula pasir kualitas premium naik 39,11 persen menjadi Rp28.100 per kg. Gula pasir lokal naik 22,19 persen menjadi Rp23.400 per kg. Minyak goreng curah naik 10,92 persen menjadi Rp22.850 per liter.

Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek I naik 21,55 persen menjadi Rp29.050 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek II naik 13,42 persen menjadi Rp26.200 per liter. Telur ayam ras segar juga naik 37,81 persen menjadi Rp42.100 per kg.

(Feby Novalius)

