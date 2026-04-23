Harga Pangan Hari Ini Naik, Minyak Goreng Tembus Rp23.600 per Liter

JAKARTA – Harga sejumlah pangan seperti cabai, daging sapi, hingga minyak goreng naik pada hari ini. Minyak goreng curah naik 0,74% menjadi Rp20.450 per liter.

Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek I naik 0,85% menjadi Rp23.600 per liter dan bermerek II naik 0,89% menjadi Rp22.700 per liter.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Kamis (23/4/2026), harga cabai merah besar naik 4,67 persen menjadi Rp48.200 per kg. Sementara itu, cabai merah keriting juga meningkat 3,44 persen ke level Rp46.600 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas daging sapi. Daging sapi kualitas I tercatat naik 0,14 persen menjadi Rp147.900 per kg, sedangkan kualitas II naik tipis 0,04 persen menjadi Rp139.850 per kg.

Di kelompok bahan pokok lainnya, gula pasir premium naik 0,25 persen menjadi Rp20.250 per kg dan gula pasir lokal meningkat 0,26 persen menjadi Rp19.200 per kg. Harga minyak goreng juga mengalami kenaikan, baik curah maupun kemasan.