HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyakita Mahal Masih di Atas HET, Ini Biang Keroknya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |15:30 WIB
Harga Minyakita Mahal Masih di Atas HET, Ini Biang Keroknya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga minyak goreng Minyakita masih ditemukan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Temuan tersebut didapati di Pasar Jonggol, dengan harga jual berkisar antara Rp18.000 hingga Rp18.500 per liter.


Penyebab Harga Minyakita di Atas HET

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menjelaskan, tingginya harga di tingkat pengecer dipengaruhi harga dari distributor yang sudah lebih dulu berada di atas ketentuan.

"Kenapa bisa Rp18.000? Karena pedagang mengambil dari distributor sudah Rp17.000 sampai Rp17.500. Kalau dari hulunya sudah tinggi, pengecer tidak mungkin menjual sesuai HET," ungkapnya dikutip dari pernyataan resmi, Minggu (1/3/2026).

 

