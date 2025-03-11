Minyak Goreng Minyakita Punya Siapa? Ini Sosoknya Viral karena Diduga Tak Sesuai Takaran

JAKARTA - Minyak goreng Minyakita punya siapa? Ini sosoknya viral karena diduga tak sesuai takaran. Baru-baru ini, merek minyak goreng Minyakita menjadi sorotan publik setelah ditemukan ketidaksesuaian antara volume yang tertera pada kemasan dan isi sebenarnya.

Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai Minyak Goreng Minyakita Punya Siapa? Dengan itu, Okezone akan memaparkan tentang sosok viral yang diduga tak sesuai menakar minyak goreng minyakita yang dikutip dari berbagai sumber pada Selasa (11/3/25).

Minyakita, merek minyak goreng yang diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, awalnya diluncurkan untuk menyediakan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Namun, belakangan ini, beredar laporan mengenai kemasan Minyakita berukuran 1 liter yang ternyata hanya berisi sekitar 750 mililiter. Temuan ini menimbulkan keresahan di kalangan konsumen dan mendorong pihak berwenang untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

1. Penemuan Ketidaksesuaian Takaran

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menemukan adanya pelanggaran terkait isi kemasan Minyakita yang tidak sesuai dengan labelnya. Dalam inspeksi di beberapa pasar, ditemukan bahwa kemasan yang seharusnya berisi 1 liter minyak goreng, ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.



2. Identifikasi Produsen Terkait

Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa terdapat tiga produsen yang diduga melakukan praktik pengurangan volume ini. Salah satunya adalah PT Artha Eka Global Asia, yang beroperasi di wilayah Depok sejak Februari 2025. Perusahaan ini diduga sengaja mengurangi volume minyak dalam kemasan tanpa sepengetahuan konsumen.