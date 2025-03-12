Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Marah Takaran Minyakita 1 Liter Disunat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |17:29 WIB
Prabowo Marah Takaran Minyakita 1 Liter Disunat!
Prabowo Marah Takaran Minyakita 1 Liter Disunat! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto marah karena kasus peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Ya gimana, masak nggak marah ya kan, orang rakyat banyak di, yang marah itu nggak hanya presiden, kita juga semua marah kan," kata Sudaryono kepada awak media.

1. Sidak Minyakita

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan ketidaksesuaian takaran pada minyak goreng MinyaKita saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025) lalu.

Dalam sidak tersebut, terungkap bahwa kemasan MinyaKita berlabel 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750–800 mililiter. Hal ini lantas menimbulkan kecaman publik, terlebih karena terjadi di bulan Ramadan. 

Presiden Prabowo, kata Sudaryono, juga menegaskan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia. Termasuk, distributor yang menyunat MinyaKita. Bahwa, semua yang telah merugikan rakyat harus ditindak dengan tegas.

"Intinya nggak ada, tidak ada siapapun itu nggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak ya kita harus dengan tegas lah," tegasnya. 

 

Halaman:
1 2
