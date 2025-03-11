Mentan Kembali Temukan Minyakita 1 Liter Tak Sesuai Isi, Ini Perusahaannya

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menemukan isi Minyakita yang tidak sesuai takaran. Temuan ini setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Gede Hardjonagoro, Solo, Jawa Tengah.

1. Mentan Temukan Takaran Belum Sesuai

Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menemukan takaran isi dalam kemasan yang masih belum sesuai dengan keterangan yang tertera. Mentan menyebut ada dua produsen yang kedapatan mengurangi volume minyak dalam kemasan.

Pertama adalah PT Kusuma Mukti Remaja yang seharusnya memuat 1 liter minyak, namun hanya berisi 900 mililiter, atau berkurang 100 mililiter. Kedua adalah PT Salim Ivomas Pratama yang volumenya kurang 50 mililiter dari seharusnya.

2. Praktik Pengurangan Takaran Harus Dihentikan

Mentan Amran menegaskan bahwa praktik pengurangan takaran ini harus dihentikan. Meskipun kondisinya lebih baik dibandingkan temuan sebelumnya, di mana pengurangan volume bisa mencapai 25%, hal ini tetap tidak bisa ditoleransi.

“Kesadaran memang mulai meningkat. Kemarin kita temukan ada yang kurang 25%, sekarang tinggal 5-10%. Tapi ini tetap harus diperbaiki," ungkap Mentan Amran sebagaimana dikutip dari pernyataan resminya, Selasa (11/3/2025).