HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas Upayakan Kuota Distribusi Minyakita Lewat BUMN Naik Jadi 60 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |21:47 WIB
Minyakita (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah mengupayakan penguatan distribusi minyak goreng rakyat atau Minyakita dengan meningkatkan peran BUMN Pangan. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas harga di pasar tetap terjaga dan memperkecil ruang bagi spekulasi harga.

Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pihaknya mendorong agar porsi penyaluran Minyakita melalui BUMN ditingkatkan menjadi minimal 60 persen.

"Nah tentu dengan 60 persen maka pengendalian harganya akan berlangsung lebih murah. Itu yang kita cari dan kita dorong ke depan," ujar Ketut dalam media briefing di Auditorium BAKOM di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ketut menjelaskan bahwa rencana ini telah melalui proses diskusi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha dan kementerian terkait. Hasilnya, para pemangku kepentingan secara resmi telah menyatakan kesepakatannya terhadap usulan tersebut.

"Sudah beberapa kali kami lakukan kolaborasi dengan teman-teman baik dari UMI, kelas usaha, gabungan, dan KL terkait sebagai pemasukan yang baik, secara resmi, mereka sepakat untuk melakukan 60 persen," tambahnya.

Usulan ini juga telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan dengan harapan BUMN Pangan, seperti Bulog dan ID FOOD, dapat menyalurkan pasokan secara langsung ke pasar-pasar tradisional dengan volume yang lebih besar.

Langkah Bapanas ini sejalan dengan keinginan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sebelumnya mengusulkan agar penyaluran Minyakita melalui BUMN ditingkatkan hingga 100 persen jika diperlukan. Amran menilai keterlibatan BUMN secara dominan akan memudahkan kontrol pemerintah terhadap gejolak harga.

 

