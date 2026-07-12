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Redam Kenaikan Harga Beras, Bulog Usulkan Operasi Pasar dengan SPHP Premium

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |17:03 WIB
Redam Kenaikan Harga Beras, Bulog Usulkan Operasi Pasar dengan SPHP Premium
Perum Bulog mengusulkan peluncuran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) premium sebagai instrumen operasi pasar. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Perum Bulog mengusulkan peluncuran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) premium sebagai instrumen operasi pasar untuk meredam kenaikan harga beras premium. Terobosan baru tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan selanjutnya.

"Untuk kenaikan harga beras premium ini, kami juga mengadakan beras SPHP premium. Jadi, bukan hanya beras SPHP medium, tetapi kami juga mencoba meluncurkan beras SPHP premium," kata Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Minggu (12/8/2026).

Menurut Rizal, selama ini operasi pasar menggunakan beras SPHP medium dinilai kurang efektif untuk menekan harga beras premium yang mengalami kenaikan. Karena itu, Bulog menyiapkan konsep beras SPHP premium agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

"Kenapa setiap ada kenaikan harga beras premium, kalau kita banjiri dengan beras SPHP medium itu tidak mengena. Jadi, harus dilaksanakan operasi pasar dengan beras SPHP premium juga. Oleh karena itu, kami kemarin sudah membuat konsep beras SPHP premium ini untuk menurunkan harga beras premium yang selama ini mengalami peningkatan," lanjutnya.

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