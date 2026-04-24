Stop Impor Beras, RI Punya Stok hingga 5 Juta Ton

JAKARTA — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak ada impor beras pada 2026. Pasalnya, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kini mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar 5.000.198 ton per April 2026.

Tingginya stok tersebut menjadi indikator kuat bahwa produksi beras dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa harus bergantung pada impor.

Ia menegaskan pemerintah optimistis tidak akan melakukan impor beras sepanjang 2026.

“Indonesia pernah impor beras pada 2023 dan 2024, sekitar 7 juta ton termasuk jagung, dengan nilai kurang lebih Rp100 triliun. Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insya Allah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi,” kata Amran, Jumat (24/4/2026).

Meski demikian, lonjakan stok beras turut menghadirkan tantangan baru, terutama terkait kapasitas penyimpanan. Amran menjelaskan bahwa gudang milik Perum Bulog saat ini hanya mampu menampung sekitar 3 juta ton.