Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stop Impor Beras, RI Punya Stok hingga 5 Juta Ton

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |12:02 WIB
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kini mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak ada impor beras pada 2026. Pasalnya, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kini mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar 5.000.198 ton per April 2026.

Tingginya stok tersebut menjadi indikator kuat bahwa produksi beras dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa harus bergantung pada impor.

Ia menegaskan pemerintah optimistis tidak akan melakukan impor beras sepanjang 2026.

“Indonesia pernah impor beras pada 2023 dan 2024, sekitar 7 juta ton termasuk jagung, dengan nilai kurang lebih Rp100 triliun. Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insya Allah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi,” kata Amran, Jumat (24/4/2026).

Meski demikian, lonjakan stok beras turut menghadirkan tantangan baru, terutama terkait kapasitas penyimpanan. Amran menjelaskan bahwa gudang milik Perum Bulog saat ini hanya mampu menampung sekitar 3 juta ton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement