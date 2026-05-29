RI Ekspor Beras Premium ke Malaysia, Harga di Atas Rp16.000 per Kg

JAKARTA - Perum Bulog mengungkapkan harga ekspor beras premium ke Malaysia berpotensi berada di atas Rp16.000 per kg. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa ekspor beras Indonesia harus memberikan keuntungan bagi petani maupun negara.

“Ya, insya Allah seperti itu,” ungkap Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, saat ditemui di kantornya di Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Meski demikian, Bulog masih akan melakukan pembahasan internal bersama direktur pemasaran dan Kementerian Pertanian sebelum menentukan harga final ekspor beras premium tersebut.

“Nah, kami akan diskusi dulu ya dengan direktur pemasaran, termasuk juga dengan Pak Menteri Pertanian dalam hal ini untuk meminta petunjuk yang terbaik seperti apa,” lanjutnya.

Di sisi lain, Bulog juga akan mengirim tim ke Sarawak, Malaysia, usai Iduladha untuk memfinalisasi rencana ekspor beras premium sebanyak 500.000 ton yang ditaksir bernilai sekitar Rp8 triliun.

Menurut Rizal, kunjungan tersebut dilakukan bersama tim dari Kementerian Pertanian untuk memastikan volume ekspor sekaligus harga yang akan disepakati kedua belah pihak.

“Dalam waktu dekat kami akan ke Sarawak, insya Allah dengan tim dari Kementerian Pertanian untuk sekaligus memastikan berapa jumlahnya dan berapa harga mix-nya, serta harga kepastiannya berapa,” ucapnya.

(Feby Novalius)

