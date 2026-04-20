Stok Beras RI Hampir Tembus 5 Juta Ton, Siap Hadapi El Nino 6 Bulan ke Depan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mengalami lonjakan hingga 221%. (Foto :Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mengalami lonjakan hingga 221%. Saat ini, stok beras yang dikelola Bulog telah mencapai 4,9 juta ton dan diproyeksikan segera menembus 5 juta ton dalam waktu dekat.

Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ia memastikan kondisi stok pangan nasional dalam keadaan aman, termasuk dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino.

“(Terkait) pangan, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, hari ini stok cadangan beras kita tertinggi sepanjang Republik Indonesia. 4,9 juta ton dan insya Allah hari Kamis nanti sudah 5 juta ton,” kata Amran, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, pemerintah telah mengantisipasi potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga enam bulan. Ia menegaskan Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi fenomena serupa, seperti pada 2015 dan periode 2023–2024.

Berdasarkan data Bapanas, lonjakan stok CBP saat ini mencapai 221,7% dibandingkan dengan kondisi menjelang puncak El Nino sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada September 2023 stok CBP tercatat sebesar 1,52 juta ton.