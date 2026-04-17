Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Temukan Peluang Kembangkan Usaha, Mardiana Pilih Tumbuh bersama PNM Mekaar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |15:45 WIB
Mardiana, nasabah PNM Mekaar. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA – Di sudut Cimanggis, Depok, kisah Mardiana bukan sekadar tentang berjualan beras. Ini adalah cerita tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah arah hidup, tentang seorang perempuan yang tak hanya bekerja keras, tetapi juga terus belajar hingga menemukan cara baru untuk berkembang. 

Langkah awalnya sangat sederhana. Berangkat dari dapur rumah, ia menjalankan usaha beras merah seperti kebanyakan pengusaha ultra mikro lainnya. Namun titik balik itu datang bukan hanya dari tambahan modal, melainkan dari ruang-ruang belajar yang ia temui bersama PNM Mekaar.

Bagi Mardiana, setiap pelatihan bukan sekadar formalitas. Dari pelatihan digital marketing, pemasaran, hingga pengelolaan media sosial, ia seperti menemukan cahaya baru untuk membuka peluang yang sebelumnya tak terpikirkan. Ide demi ide mulai bermunculan, dari cara memasarkan produk, memperluas jaringan, hingga mengolah beras merah menjadi produk siap saji yang lebih bernilai.

“Dari pelatihan, saya jadi tahu ternyata jualan itu bukan cuma soal barang, tapi cara kita menawarkan dan mengemasnya,” ucapnya.

Bekal itulah yang membuat langkahnya berbeda. Ia tak lagi sekadar menunggu pembeli, tetapi aktif menjemput pasar. Ia hadir di berbagai bazaar, dari lingkungan sekitar, kegiatan kecamatan dan kelurahan, hingga merambah kampus-kampus di Depok dan Jakarta. Setiap kesempatan ia jadikan ruang uji coba untuk mengasah strategi yang ia pelajari, sekaligus membaca kebutuhan pasar.

Dari sana, lahir inovasi sederhana namun berdampak besar. Beras Merah Sosoh “Cak Har” diolah menjadi nasi liwet beras merah lengkap dengan lauk. Produk ini bukan hanya menjawab kebutuhan praktis, tetapi juga menciptakan pengalaman baru bagi konsumen. Keputusan kecil yang lahir dari pelatihan itu justru menjadi pintu besar.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/11/3213063//bnidirect_kejahatan_siber-RyOP_large.jpg
Waspada Kejahatan Siber, BNI Perkuat Literasi Keamanan Digital Nasabah BNIdirect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/11/3213047//ras_farm_kur_bri-C3q2_large.jpeg
UMKM Susu Kambing Ras Farm Tumbuh Pesat Berkat KUR BRI, Tembus Seratus Ekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/25/3213032//disney_on_ice_magic_in_the_stars_jakarta-cfDH_large.jpg
Ajak Keluarga Jelajahi Dunia Ajaib di Pertunjukan Terbaru Disney On Ice Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/298/3212825//cafe_sirih-5xEX_large.jpeg
Cafe Sirih Hadir Lagi! Ciptakan Pengalaman Kuliner Istimewa dengan Nuansa Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/11/3212816//pln_diskon_tambah_daya_50_persen-YgnF_large.JPG
PLN Beri Diskon Tambah Daya 50 Persen, Dukungan untuk Pekerja WFH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/11/3212807//mantri_bri_hidupkan_ekonomi_masyarakat_sekitar-GfzX_large.jpeg
Inspiratif! Mantri BRI di Lombok Sukses Hidupkan Ekonomi Masyarakat Sekitar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement