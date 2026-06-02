Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bangkit dari Titik Terendah, Kisah Perjuangan Seorang Ibu bersama PNM Mekaar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |19:38 WIB
Bangkit dari Titik Terendah, Kisah Perjuangan Seorang Ibu bersama PNM Mekaar
Seorang ibu merajut kembali hidupnya melalui PNM Mekaar menjadi seorang penjahit. (Foto: dok PNM)
A
A
A

TANGERANG — Di masa pandemi Covid-19, seorang ibu dan istri bernama Ila sempat berada pada kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Penghasilan keluarga terguncang setelah sang suami terkena pemutusan hubungan kerja, sementara kondisinya sedang hamil dan kebutuhan rumah tangga serta masa depan pendidikan anak tetap harus disiapkan. 

Di tengah keadaan yang serba terbatas, Ila tidak ingin terus terjebak dalam rasa pasrah. Ia mulai merajut kembali hidupnya melalui PNM Mekaar, dengan keberanian sederhana untuk membuka jalan baru bagi keluarganya, menjadi seorang penjahit.

Kisah Ila menjadi potret perempuan prasejahtera yang berusaha bangkit di tengah masa paling sulit. Melalui PNM Mekaar, ia mendapatkan akses permodalan untuk membeli mesin jahit sebagai langkah awal membangun usaha dari rumah. 

Mesin jahit itu bukan sekadar alat kerja, tetapi menjadi harapan baru. Dari tangan yang terus belajar dan bekerja, Ila mulai menerima pesanan jahitan, memperbaiki pakaian, hingga perlahan membangun kepercayaan pelanggan di sekitarnya.

“Saya tidak bisa hidup seperti ini terus, pasrah sama keadaan. Saya harus bangkit. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, karena program PNM Mekaar sangat bermanfaat bagi UMKM di Indonesia. Dari program ini, saya bisa menyekolahkan anak saya dan memiliki rumah yang layak,” ujar Ila. 

Kalimat itu lahir dari perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Ada masa ketika pesanan belum datang, pendapatan belum menentu, dan kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. 

Namun, melalui pendampingan dan pertemuan kelompok Mekaar, Ila menemukan ruang untuk terus belajar, berusaha, dan percaya bahwa hidupnya bisa berubah.
Kini, hasil dari perjuangannya mulai terasa. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/611/3222030//french_blending-HMX7_large.jpeg
Viral di Paris, French Blending Kini Hadir di Fendy & Co
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/11/3221935//pnm_re3_for_e-CgmP_large.jpeg
PNM Salurkan Pakaian Hasil RE3 For-E untuk Disabilitas dan Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/11/3221926//dewan_komisaris_pertamina_tinjau_fasilitas_operasi_dan_stabilitas_pasokan_energi_di_bali-G56x_large.jpeg
Dewan Komisaris Pertamina Tinjau Fasilitas Operasi dan Stabilitas Pasokan Energi di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/11/3221839//bapenda_diskon_pbb_p2-bJKH_large.jpg
Bayar PBB-P2 hingga 31 Juli 2026, Warga Jakarta Otomatis Dapat Diskon 7,5 Persen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221825//pajak-Arf5_large.jpg
Aturan PPh Final UMKM 0,5% Direvisi, Ini Penerima Fasilitas Pajak hingga Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/298/3221683//badriyah_pemilik_bebek_palupi-xKDb_large.jpg
3 Kuliner Legendaris Surabaya Pilihan ShopeeFood yang Wajib Dicoba
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement