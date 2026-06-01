HOME FINANCE

Dewan Komisaris Pertamina Tinjau Fasilitas Operasi dan Stabilitas Pasokan Energi di Bali

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |19:14 WIB
Dewan Komisaris Pertamina tinjau fasilitas operasi dan stabilitas pasokan energi di Bali. (Foto: dok Pertamina)
KARANGASEM - Pertamina terus memastikan keandalan fasilitas operasi penyaluran energi di Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Management Walkthrough Dewan Komisaris Pertamina ke Integrated Terminal (IT) Manggis, di Karangasem, Bali, Kamis (28/5/2026).

Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan, distribusi, fasilitas dan stabilitas pasokan energi khususnya di wilayah Bali dan sekitarnya. 

IT Manggis merupakan terminal terbesar di Pulau Bali, dan berperan sangat kritikal sebagai terminal hub untuk terminal lainnya di kepulauan Nusa Tenggara. Integrated Terminal dengan luas area 17 hektare ini, mendistribusikan produk BBM jenis Pertalite, Pertamax, BioSolar, MFO (Marine Fuel Oil), dan MDF (Marine Diesel Fuel).

Produk dari IT Manggis disalurkan ke 148 SPBU, 54 Pertashop, 2 APMS (Agen Premium dan Minyak Solar), 2 SPBUN (SPBU Nelayan), SPBU Kompak serta sektor industri. 

Sementara distribusi LPG dilakukan ke 16 SPPBE PSO (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji Public Service Obligation), 4 SPPBE NPSO (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji Public Service Non Obligation), serta 2 Industri.

