Perempuan Berdaya, Kisah Nia Anggraini Tumbuhkan Usaha bersama PNM Mekaar dan BRI

KARTASURA – Di balik setiap usaha kecil yang tumbuh, tersimpan kisah ketekunan, keberanian, dan harapan. Hal inilah yang tergambar dari perjalanan Nia Anggraini, seorang perempuan asal Purwogondo, Kartasura, yang berhasil mengembangkan usaha produksi tahu hingga menjadi sumber penghidupan utama bagi keluarganya.

Sebelum menekuni dunia usaha, Nia menjalani profesi sebagai seorang tenaga pemasaran. Namun, titik balik hidupnya hadir di momen yang tak terduga. Saat menjalani cuti melahirkan, ia mulai merintis usaha tahu secara sederhana, awalnya hanya untuk mengisi waktu luang di rumah. Seiring waktu, usaha tersebut justru berkembang dan menjadi jalan baru dalam hidupnya.

Seperti banyak perempuan lainnya, Nia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjalankan peran ganda sebagai istri, ibu, sekaligus pengusaha. Membagi waktu antara keluarga dan proses produksi tahu yang membutuhkan ketelatenan menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan ketekunan, ia terus mengembangkan usahanya dari skala kecil hingga mampu menjangkau lebih banyak pelanggan.

Perjalanan Nia semakin mendapatkan arah ketika ia mengenal program PNM Mekaar. Ketertarikannya muncul dari lingkungan sekitar, di mana banyak tetangganya merasakan manfaat program tersebut, terutama saat pandemi Covid-19 melalui bantuan permodalan. Kepercayaan itulah yang kemudian mendorongnya untuk bergabung dan menjadi bagian dari ekosistem ultra mikro yang diperkuat oleh BRI.

Bagi Nia, bergabung dengan PNM Mekaar bukan hanya soal akses pembiayaan, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas jejaring usaha. “Yang paling terasa adalah networking yang semakin luas,” ujarnya. Hal ini menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha tahu yang ia jalankan, baik dari sisi pemasaran maupun pengelolaan usaha.