Pengusaha Perempuan Ini Bawa Mukena Premium Tembus Pasar Global Berkat LinkUMKM BRI

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas melalui ekosistem pemberdayaan terintegrasi. Salah satu kisah datang dari Naeka, usaha modest fesyen asal Jakarta Selatan yang berhasil menembus pasar internasional, dengan produk yang telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia serta global, seperti Singapura, Malaysia, Kanada, dan Senegal.

Naeka berfokus pada mukena bermotif cetak berbahan silk premium dengan ciri khas motif bunga berwarna pastel, didukung material yang ringan, halus, dan sejuk sehingga menunjang kenyamanan sekaligus menghadirkan tampilan yang elegan.

Seiring meningkatnya permintaan, Naeka memperkuat kapasitas produksi dengan membangun konveksi sendiri pada akhir 2020, dengan seluruh proses produksi dilakukan secara in-house untuk menjaga konsistensi kualitas. Saat ini, usaha tersebut telah didukung oleh 15 tenaga kerja. Mukena premium ini dipasarkan melalui berbagai kanal, mulai dari toko offline, marketplace, bazaar, hingga penjualan online.

Pemilik Naeka, Eka Budi Utami, menuturkan bahwa usaha yang dijalankan berangkat dari keinginan untuk membangun bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas.

“Naeka berdiri sejak 24 November 2019 berawal dari keinginan saya dan co-founder untuk menjalankan bisnis yang mendatangkan keberkahan dan bekal untuk akhirat kami. Tercetuslah bisnis di modest fesyen dengan fokus produk mukena printing berbahan silk. Kami mulai memperkenalkan produk kami melalui e-commerce dan bazaar di mall bahkan ketika sedang pandemi,” ujarnya.