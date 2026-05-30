Perluas Akses Transaksi Valas, BRI Operasikan Money Changer di Lokasi Strategis

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memperkuat komitmen dalam memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional melalui optimalisasi layanan BRI Money Changer. Kehadiran fasilitas ini merupakan bentuk dukungan nyata perseroan dalam menyediakan akses transaksi valuta asing (valas) yang resmi dan transparan di lokasi-lokasi strategis.

Untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi yang beragam, BRI Money Changer melayani penukaran 20 mata uang asing utama, meliputi United States Dollar (USD), Singapore Dollar (SGD), Euro (EUR), Australian Dollar (AUD), Great British Pound (GBP), Japanese Yen (JPY), Philippine Peso (PHP), New Zealand Dollar (NZD), Malaysian Ringgit (MYR), Korean Won (KRW), Hong Kong Dollar (HKD), Saudi Arabian Riyal (SAR), Thailand Baht (THB), New Taiwan Dollar (TWD), Vietnam Dong (VND), Chinese Yuan (CNY), Swiss Franc (CHF), Canadian Dollar (CAD), United Arab Emirates Dirham (AED), dan Brunei Dollar (BND).

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyampaikan bahwa layanan money changer merupakan bagian dari upaya perseroan dalam menghadirkan layanan transaksi valuta asing yang mudah dijangkau masyarakat.

“Pengembangan layanan ini merupakan wujud nyata BRI dalam mempermudah nasabah dengan menghadirkan solusi transaksi valas yang praktis tepat di titik keberangkatan maupun kedatangan. Melalui nilai tukar yang kompetitif dan standar layanan yang terjaga, BRI memberikan kepastian serta efisiensi bagi nasabah,” ujar Dhanny, Sabtu (30/5/2026).

Saat ini, gerai BRI Money Changer telah beroperasi secara penuh untuk menjangkau nasabah di berbagai simpul transportasi internasional utama. Layanan penukaran valas ini dapat diakses secara langsung di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta; Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali; Bandara Internasional Juanda, Surabaya; Pelabuhan Bandar Bentan Telani, Bintan; serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Nusa Tenggara Timur.

Selain gerai khusus tersebut, layanan penukaran valas juga tersedia melalui jaringan unit kerja BRI di seluruh Indonesia.

“Melalui layanan money changer yang kami hadirkan, BRI memastikan seluruh transaksi valuta asing dapat dilakukan secara resmi, aman, dan terintegrasi dengan sistem perbankan. Kehadiran layanan tersebut juga diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di berbagai titik dengan aktivitas lintas negara yang tinggi,” pungkas Dhanny.

(Feby Novalius)

