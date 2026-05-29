BRI Tawarkan Kredit Kendaraan Bermotor Bunga 3,75% Flat, Cicilan Lebih Ringan

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) kembali menghadirkan berbagai promo menarik melalui program BRI KKB The Elite. Hal ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih eksklusif bagi nasabah.

Salah satu daya tarik utama dari promo ini adalah penawaran suku bunga yang sangat ringan. Bagi nasabah yang berencana mengambil Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), BRI menawarkan suku bunga 3,75% flat p.a. untuk tenor atau jangka waktu 48 bulan (4 tahun). Angka ini tergolong kompetitif di pasar otomotif saat ini, sehingga cicilan bulanan menjadi lebih terukur dan tidak membebani arus kas keuangan keluarga.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, menjelaskan bahwa melalui program BRI KKB The Elite, perseroan tidak hanya menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan, tetapi juga berupaya memberikan pengalaman transaksi yang lebih lengkap bagi nasabah.

“Dengan penawaran suku bunga flat pada program KKB BRI, nasabah tidak perlu khawatir terhadap potensi kenaikan cicilan di tengah fluktuasi suku bunga pasar. Melalui BRI KKB The Elite, BRI ingin menghadirkan lebih dari sekadar program pembiayaan kendaraan, tetapi juga berbagai nilai tambah melalui layanan transaksi, benefit pembukaan rekening, hingga beragam keuntungan tambahan lainnya,” ujar Aris.

Tidak hanya menghadirkan penawaran suku bunga menarik, BRI KKB The Elite juga memanjakan nasabah dengan beragam keuntungan tambahan. Mulai dari benefit saat pembukaan rekening, hadiah langsung, hingga promo transaksi digital melalui BRImo.

Nasabah yang membuka rekening tabungan BritAma dengan setoran awal minimal Rp1 juta dan melakukan aktivasi BRImo berkesempatan memperoleh voucher MAP senilai Rp50 ribu. Promo ini berlaku untuk 50 nasabah pertama selama periode program dengan ketentuan sumber dana yang digunakan merupakan fresh fund.

Selain itu, bagi para penggemar sepak bola, BRI juga menghadirkan Kartu Debit BRI Co-brand FC Barcelona. Dengan setoran minimal Rp1 juta yang ditahan selama tiga bulan, nasabah bisa mendapatkan kartu debit edisi spesial dengan berbagai benefit menarik, seperti diskon 20% di Culers ID, cashback voucher MAP Rp50 ribu, hingga diskon eksklusif sampai 50% di JD Store. Program ini tersedia untuk 100 nasabah selama program berlangsung, dengan ketentuan hadiah berlaku per rekening dan sumber dana berasal dari fresh fund.