Kisah Ibu yang Sukses Naik Kelas Berkat Holding Ultra Mikro BRI

JAKARTA – Holding Ultra Mikro BRI Group terbukti mendorong pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, salah satunya ibu rumah tangga Evanti Herawati. Berawal dari usaha rumahan, ia berhasil mengembangkan usahanya hingga mampu membuka layanan mini ATM melalui Agen BRILink.

Evanti bercerita, sebelum usahanya berkembang seperti saat ini, ia sempat menghadapi masa sulit ketika penghasilan keluarga menurun akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mendorongnya untuk tetap produktif demi membantu menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga. Berangkat dari situasi itu, Evanti mulai mencari peluang usaha yang dapat dijalankan dari rumah.

Berbekal kemampuan memasak yang diwarisi dari sang ibu, ia kemudian mulai menjual aneka makanan rumahan dan jajanan anak secara sederhana. Seiring usahanya mulai dikenal dan memiliki pelanggan tetap, Evanti menyadari perlunya tambahan modal agar usahanya dapat terus berkembang.

Dalam proses tersebut, Evanti mulai mengenal program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dari Permodalan Nasional Madani yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Berkat semangat dan konsistensinya dalam menjalankan usaha, Evanti akhirnya memperoleh pinjaman awal sebagai modal untuk mengembangkan usahanya secara bertahap.

“Alhamdulillah, BRI Group melalui PNM mempercayai saya dengan memberikan pinjaman modal. Ini sangat membantu saya dalam memulai dan mengembangkan usaha. Saat ini saya jadi lebih percaya diri menjalankan usaha. Alhamdulillah, hasilnya sekarang sudah bisa membantu kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan membayar angsuran,” ujar Evanti.

Tak hanya memperoleh akses pembiayaan, Evanti juga menyampaikan bahwa usahanya terus didampingi melalui berbagai program pemberdayaan dari PNM, seperti pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dan pembinaan nasabah. Dari pendampingan tersebut, Evanti mulai memahami cara mengelola usaha dengan lebih baik sekaligus melihat peluang untuk mengembangkan usahanya lebih jauh.

Seiring perkembangan usahanya, Evanti juga memperoleh kesempatan baru sebagai salah satu nasabah penerima fasilitas mesin MPOS (Mobile Point of Sale) BRI. Fasilitas tersebut kemudian dimanfaatkannya untuk menghadirkan layanan Agen BRILink bagi masyarakat sekitar. Kehadiran layanan tersebut tidak hanya menjadi tambahan sumber penghasilan bagi dirinya, tetapi juga membantu mempermudah warga dalam melakukan berbagai transaksi keuangan sehari-hari.