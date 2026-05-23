JConnect Mobile Bank Jatim Raih Penghargaan Digital Innovation Awards 2026 Berkat Transformasi Kredit UMKM

JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) meraih penghargaan Digital Innovation Awards (DIA) 2026 dalam malam penghargaan yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Bank Jatim mendapatkan apresiasi pada bidang Digital Innovation in Business Transformation.

Bank Jatim melakukan transformasi digital melalui layanan JConnect Mobile yang memberikan kesempatan kredit yang diperuntukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada iNews Media Group atas Digital Innovation Award di kategori Business Transformation di tahun 2026," ujar Direktur Teknologi Informasi, Digital dan Operations Bank Jatim Dodit Probojakti.

Dodit menjelaskan, JConnect Mobile dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur melalui UMKM. Dia menegaskan bahwa aplikasi ini menjadi katalisator dalam menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kepada UMKM dalam bentuk kredit.

"Kami di Bank Jatim sangat bangga karena kami menjadi katalisator dalam menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada segmen UMKM," ujar dia.