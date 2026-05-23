Daftar Lengkap Peraih Penghargaan Digital Innovation Awards 2026

JAKARTA - Daftar lengkap peraih penghargaan Digital Innovation Awards (DIA) 2026. Penghargaan DIA 2026 diberikan kepada berbagai pihak mulai dari kementerian, korporasi, kepala daerah hingga kreator konten.

Ajang DIA 2026 digelar di iNews Tower, Jakarta Jumat (22/5/2026). Penghargaan ini menjadi capaian bagi mereka yang terus berinovasi menggunakan teknologi dan digitalisasi demi menghadirkan solusi atas masalah maupun berdampak bagi masyarakat di setiap bidangnya.

Mengusung tema 'Empowering Indonesia through Digital Literacy', penganugerahan DIA 2026 menyoroti pentingnya literasi digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Co-CEO MNC Group Angela Herliani Tanoesoedibjo menekankan bahwa di tengah perkembangan dunia digital yang begitu dinamis, masyarakat melihat bagaimana teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan, peluang usaha, hingga pemberdayaan masyarakat.

"Melalui tema 'Empowering Indonesia through Digital Literacy', malam ini kita ingin menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi digital. Karena pada akhirnya, kekuatan transformasi digital bukan hanya terletak pada teknologinya, tapi pada bagaimana teknologi tersebut mampu dipahami, dimanfaatkan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas," kata Angela.

"Saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan malam ini yang telah menjadi bagian dari kemajuan ekosistem digital Indonesia. Menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan karya terbaik bagi bangsa," Angela menambahkan.