Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Libatkan Korea dan Eropa, RI Perkuat Ekonomi Kreator

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |11:52 WIB
Libatkan Korea dan Eropa, RI Perkuat Ekonomi Kreator
Libatkan Korea dan Eropa, RI Perkuat Ekonomi Kreator (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia memperkuat ekonomi kreator dengan melakukan kolaborasi dengan Korea Selatan dan Eropa. Hal ini ditandai dengan bergabungnya Kevin Lee dari Korea Selatan sebagai Chief Financial Officer dan Cornelius dari Eropa sebagai Chief Technology Officer Fuomo.

Dengan bergabungnya mereka menandai keseriusan Fuomo membangun tools monetisasi kreator dengan standar global, namun tetap relevan dengan konteks kreator Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Fuomo Marcell Tee mengatakan, masalah utama kreator bukan pada kreativitas atau audiens, melainkan pada sistem monetisasi yang sering kali tidak transparan. 

“Kami ingin kreator punya kontrol penuh atas pendapatannya dan memahami dengan jelas bagaimana mereka dibayar. Fuomo dibangun sebagai tools yang memberi kepastian, bukan ketergantungan,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Chief Financial Officer Fuomo Kevin Lee yang membawa pengalaman dari ekosistem digital Korea Selatan. "Model bisnis yang sehat selalu dimulai dari keberlanjutan kreatornya. Jika kreator memiliki alat yang tepat untuk tumbuh, maka ekosistem bisnisnya akan ikut berkembang,” jelasnya. 

Prinsip ini tercermin dalam struktur monetisasi Fuomo yang sederhana dan mudah dipahami. Dari sisi teknologi, Cornelius, Chief Technology Officer Fuomo memastikan bahwa Fuomo dibangun sebagai creator tools berbasis cloud yang scalable, stabil, dan aman. Infrastruktur ini dirancang untuk mendukung kreator dari berbagai level, baik yang baru memulai maupun yang sudah memiliki basis pendukung yang solid. 

“Ke depannya, kami akan merilis fitur-fitur creator tools baru secara bertahap, termasuk analytics engine berbasis AI. Fitur ini memungkinkan kreator memahami performa penjualan, perilaku supporter, serta mengoptimalkan strategi monetisasi secara lebih presisi,” jelas Cornelius. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193464/ekonomi_digital-LAi9_large.jpg
Zakat Profesi Kreator Digital, Peluang 2026 dan Tantangan Baru Kebijakan Ekonomi Digital RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191389/satelit-ihTs_large.jpg
Konektivitas Digital di RI Diperkuat Lewat Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188318/ekonomi_digital-Oneh_large.jpg
RI Perkuat Investasi Ekonomi Digital demi USD360 Miliar Lewat Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185827/digital-ZYda_large.jpg
Dukung Industri, RI-Australia Kerja Sama Kembangkan Satelit IoT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185785/digital-qHx4_large.jpg
Infrastruktur Digital Dibangun, RI Buka Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180276/airlangga-NXqA_large.jpg
Singgung QRIS, Menko Airlangga Sebut Ekonomi Digital Indonesia Bisa Tembus Rp6.656 Triliun pada 2030
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement