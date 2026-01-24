Affiliate Content Creator, Cara Ibu Rumah Tangga Tambah Penghasilan

JAKARTA – Tren profesi sebagai content creator afiliasi atau affiliate semakin menarik perhatian, terutama menjelang Ramadan 2026, karena memberikan peluang penghasilan tambahan yang signifikan bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk ibu rumah tangga. Konsistensi dalam memproduksi konten dan membangun interaksi dengan audiens diyakini dapat meningkatkan omzet penjualan produk, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi mikro melalui keterlibatan UMKM dan usaha lokal.

Salah satu affiliate content creator, Bella Salim, menceritakan awal berjualan busana muslim dan memulai perjalanan menjadi affiliate content creator pada 2023. Dirinya terinspirasi konten video live streaming di platform e-commerce.

“Waktu itu aku penasaran, kok bisa orang live streaming terus banyak yang akhirnya check-out produknya. Akhirnya aku tertarik mulai promosi produk aku sendiri lewat live streaming," ujarnya, Sabtu (24/1/2026).

Di awal memulai, penontonnya hanya sekitar lima orang, namun ia konsisten live streaming setiap hari minimal satu jam. Dua minggu kemudian, check-out pertama akhirnya datang.

Dari titik itu, Bella memahami potensi ini sebagai sumber penghasilan jangka panjang. Dalam tiga tahun, Bella yang notabene ibu rumah tangga dapat menghasilkan omzet puluhan juta per hari sebagai affiliate content creator, hingga mampu membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan orang tua.

Pengalaman yang sama juga dirasakan Zeezee Shahab. Pada Agustus 2025, ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai aktris ini memutuskan memulai perjalanan sebagai affiliate content creator setelah melihat banyak rekan seprofesi mendapatkan penghasilan melalui live streaming.

“Aku lihat banyak perempuan dan figur publik yang bisa tetap berkarya dan punya penghasilan tanpa harus keluar rumah. Dari situ aku mulai serius untuk tekuni,” ujar Zeezee.

Setelah tekun melakukan live streaming minimal dua jam sehari, dalam hitungan bulan, Zeezee berhasil meraup omzet ratusan juta per bulan.

"Sejak jadi affiliate content creator, aku bisa jaga kestabilan finansial keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak dan mencukupi berbagai kebutuhan keluarga," kata Zeezee. Selain dampak ekonomi, ia juga mengaku makin memahami ekosistem platform e-commerce dan peluang untuk meraih keuntungan secara berkelanjutan.