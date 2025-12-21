Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Tambah Penghasilan Tanpa Modal, Cuma Baca, Klik dan Main Aplikasi

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |15:05 WIB
Cara Tambah Penghasilan Tanpa Modal, Cuma Baca, Klik dan Main Aplikasi
Penghasilan bisa ditambah melalui berbagai cara, salah satunya lewat aplikasi. (Foto: Okezone.com/Techrunch)
JAKARTA – Penghasilan bisa ditambah melalui berbagai cara, salah satunya lewat aplikasi. Tanpa modal, pengguna bisa memperoleh penghasilan tambahan yang dikonversikan menjadi saldo DANA, OVO, atau GoPay.

Misalnya, aplikasi survei online MetroOpinion memungkinkan pengguna memperoleh penghasilan tambahan dengan memberikan opini. Pengguna bisa mendapatkan hingga Rp56.400 untuk setiap survei yang diselesaikan. Saldo ini bisa ditarik ke dompet digital setelah mencapai jumlah tertentu.

Ada juga Cashzine, yang memungkinkan pengguna mendapatkan koin dengan membaca novel, yang kemudian bisa ditukar menjadi saldo DANA, GoPay, atau ditransfer ke rekening bank. Cashzine menawarkan konten novel yang beragam, sehingga pengguna dapat menemukan bacaan sesuai minat mereka.

Lalu, aplikasi Givvy Social memberi peluang penghasilan tambahan dengan berinteraksi di platform tersebut, seperti mengunggah foto, menyukai postingan teman, dan aktivitas sosial lainnya. Penghasilan ini bisa dicairkan langsung ke saldo DANA dengan mudah.

 

