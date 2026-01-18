Heboh Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Modal 2026, OJK Ungkap Faktanya

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal informasi yang mengatasnamakan OJK mengenai aplikasi penghasil uang aman tanpa modal 2026.

Informasi ini muncul yang menyebutkan OJK merilis daftar 12 aplikasi penghasil uang yang aman menurut OJK tanpa modal 2026. Faktanya adalah infomasi tersebut tidak benar.

"Waspada, OJK tidak pernah mengeluarkan daftar aplikasi penghasil uang," tulis OJK dalam akun Instagram @ojkindonesia, Jakarta.

OJK meminta masyarakat waspada terhadap informasi yang mengatasnamakan OJK. Hindari terjadinya misleading informasi daftar aplikasi penghasil uang.

"Selalu cek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK ke Kontak OJK 157 @kontak157," tulis OJK.

Selain itu, masyarakat bisa mengecek kebenaran informasi melalui Whatsapp 081 157 157 157 dan email [email protected]





(Dani Jumadil Akhir)