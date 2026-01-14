Advertisement
SMART MONEY

Tips Transaksi Nontunai Aman dan Praktis Saat Wisata ke Luar Negeri

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |20:42 WIB
Tips Transaksi Nontunai Aman dan Praktis Saat Wisata ke Luar Negeri
Kemajuan teknologi, aplikasi dompet kian menjadi jawaban dari berbagai sarana kegiatan transaksi jual beli. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Transaksi nontunai memang menjadikan hidup jauh lebih mudah. Hal ini juga terbantu karena adanya kemajuan teknologi, aplikasi dompet kian menjadi jawaban dari berbagai sarana kegiatan transaksi jual beli. 

Selain itu, penerapan transaksi nontunai juga menjadi pilihan yang memberikan dampak positif bagi negara, hal ini dapat menekankan biaya produksi untuk pengedaran, pencabutan, penarikan serta pemusnahan uang kartal. 

JCB Indonesia melakukan inisiatif untuk mendukung kemudahan sistem pembayaran nontunai bagi wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke Jepang. 

Langkah ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia ke Negeri Sakura, baik untuk keperluan wisata maupun urusan bisnis di awal tahun 2026.

Melalui program ini, pengguna yang melakukan transaksi kumulatif minimum 100.000 yen dapat memperoleh pengembalian dana maksimal sebesar 10.000 yen, dengan syarat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui kanal resmi perusahaan.

"Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kebutuhan transaksi pemegang kartu selama berada di luar negeri. Kami berupaya memastikan pemegang kartu dapat bertransaksi secara aman dan nyaman, seiring meningkatnya aktivitas perjalanan lintas negara,” ujar Direktur Utama JCB Indonesia, Yo Sato dalam keterangan pers, Rabu (14/1/2026).

 

