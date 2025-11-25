Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Infrastruktur Digital Dibangun, RI Buka Peluang Ekonomi Baru

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |14:21 WIB
Infrastruktur Digital Dibangun, RI Buka Peluang Ekonomi Baru
Infrastruktur Digital Dibangun, RI Buka Peluang Ekonomi Baru (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia dikebut. Dengan adanya infrastruktur digital dibangun, maka akan tersedia akses internet.

Tersedianya akses internet di desa-desa terpencil dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang ekonomi baru.

Sebab, berdasarkan riset nasional, masih terdapat banyak wilayah di Nusantara, yang tergolong area minim sinyal atau blank spot. Oleh karena itu, peran satelit menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan akses informasi di seluruh pelosok negeri. 

“Telkomsat tidak hanya fokus pada sektor industri, tetapi juga berperan aktif membantu pemerintah provinsi memperluas konektivitas bagi masyarakat,” kata Direktur Utama PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Saat ini, Telkomsat memperluas konektivitas internet di Indonesia dengan bekerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan akses internet di desa-desa terpencil di wilayah Indonesia dalam memperluas akses digital bagi masyarakat. 

“Kami akan terus mendukung transformasi digital dengan teknologi satelit yang mampu menjangkau seluruh penjuru daratan dan perairan Indonesia yang belum atau tidak terjangkau oleh jaringan kabel dan seluler,” ungkap Lukman.

Hal tersebut seiring dengan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang menyatakan akan terus mempercepat pembangunan jaringan internet desa. Hingga November 2025, realisasi pemasangan internet desa telah mencapai 80%, atau setara 672 desa dari total target tahun ini.

 

Halaman:
1 2
