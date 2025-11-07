Pemerataan Akses Digital, RI-UEA Kembangkan Konektivitas Berbasis Satelit

JAKARTA - Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) menjajaki potensi kolaborasi dalam pengembangan layanan konektivitas berbasis satelit di Indonesia. Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) dengan Space42 PLC. Space42 berasal dari UEA.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat penyediaan solusi komunikasi yang mampu menjangkau area yang tidak terlayani infrastruktur terestrial, serta mendukung kesiapan komunikasi strategis nasional.

Dalam penjajakan kerja sama ini, kedua pihak akan mengeksplorasi pemanfaatan solusi komunikasi berbasis satelit untuk memperkuat layanan konektivitas masa depan.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan komunikasi yang andal bagi berbagai sektor dengan karakteristik operasional yang tersebar luas. Seluruh proses pengembangan akan dilaksanakan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum serta regulasi telekomunikasi yang berlaku di Indonesia.

Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan, kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsat dalam memperluas cakupan layanan satelit nasional dan menjawab kebutuhan konektivitas masa depan.

“Konektivitas berbasis satelit akan tetap menjadi elemen kunci dalam arsitektur jaringan nasional, terutama untuk menjamin keandalan komunikasi pada area yang terpencil maupun untuk kebutuhan strategis negara. Telkomsat terus berkomitmen menghadirkan layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Lukman dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).