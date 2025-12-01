Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu prioritas karena memberikan manfaat jangka panjang. Infrastruktur ini dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Konsep ini mencakup proyek yang memberikan manfaat jangka panjang, lebih efisien, produktif, dan tahan terhadap perubahan iklim, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaannya.

Infrastruktur berkelanjutan tidak hanya fokus pemerintah dan BUMN, tapi juga melibatkan pihak swasta. Saat ini pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga dikerjakan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

"IIF telah menerapkan prinsip keberlanjutan di seluruh operasinya, termasuk definisi dampak prioritas dan penilaian dampak sosial-lingkungan," kata Direktur Utama & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangannya, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Hingga saat ini, IIF telah membangun infrastruktur berkelanjutan seperti menyediakan akses air minum aman untuk 1,39 juta rumah tangga dan energi bersih untuk 693.900 rumah tangga (kapasitas 699,9 MW).