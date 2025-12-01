Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |08:25 WIB
Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI
Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu prioritas karena memberikan manfaat jangka panjang. Infrastruktur ini dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Konsep ini mencakup proyek yang memberikan manfaat jangka panjang, lebih efisien, produktif, dan tahan terhadap perubahan iklim, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaannya.

Infrastruktur berkelanjutan tidak hanya fokus pemerintah dan BUMN, tapi juga melibatkan pihak swasta. Saat ini pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga dikerjakan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

"IIF telah menerapkan prinsip keberlanjutan di seluruh operasinya, termasuk definisi dampak prioritas dan penilaian dampak sosial-lingkungan," kata Direktur Utama & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangannya, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Hingga saat ini, IIF telah membangun infrastruktur berkelanjutan seperti menyediakan akses air minum aman untuk 1,39 juta rumah tangga dan energi bersih untuk 693.900 rumah tangga (kapasitas 699,9 MW).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement