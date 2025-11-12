Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |14:35 WIB
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
Menteri PU Tinjau Proyek Kawasan Belawan Tahap II (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum merampungkan proyek Penataan Kawasan Medan Belawan Tahap II di Kota Medan, Sumatera Utara senilai Rp21,34 miliar. 

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, masyarakat di Belawan kini menikmati lingkungan yang lebih sehat, tertata, sekaligus mengurangi  risiko banjir rob yang selama ini menjadi permasalahan utama.

"Belawan memiliki potensi besar, tetapi juga tantangan besar karena lokasinya berada di antara muara Sungai Belawan dan Sungai Deli," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025). 

Pekerjaan penataan kawasan Belawan Tahap II dilaksanakan sejak 20 Desember 2024 dan telah selesai pada November 2025, dengan nilai kontrak sebesar Rp21,34 miliar yang bersumber dari APBN-RPM. Pelaksanaan konstruksi dikerjakan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan gapura kawasan dan signage, pekerjaan railing jembatan, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), jalan dan drainase Belawan Bahari, fasilitas pengelolaan air limbah (tangki bioseptik), pemasangan hidran kebakaran, pembersihan sampah di lorong-lorong pemukiman, peningkatan jalan dan drainase di kawasan Bagan Deli, penerangan jalan umum (PJU), pembangunan kloset dan fasilitas air bersih di lingkungan RT 11 Belawan Bahari. 

 

