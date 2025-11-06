Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PU Siapkan Rp351,8 Miliar untuk Tanggap Darurat Bencana 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |12:47 WIB
PU Siapkan Rp351,8 Miliar untuk Tanggap Darurat Bencana 2025
Kesiapsiagaan Infrastruktur dan Keselamatan Publik, Komando Terpadu dan Teknologi Respons Cepat. (Foto: Okezone.com/PU)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan Rp351,83 miliar untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di tahun ini. Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat, serta mendukung pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional di lingkungan Kementerian PU, yaitu Kesiapsiagaan Infrastruktur dan Keselamatan Publik, Komando Terpadu dan Teknologi Respons Cepat, dan Pelayanan Publik yang Manusiawi dan Berkelanjutan.

"Setiap detik menyangkut nyawa. Kementerian PU harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk keselamatan rakyat," ujar Dody, Kamis (6/11/2025).

Alokasi anggaran tanggap darurat Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp351,83 miliar terdiri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp300 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp51,8 miliar. Selain itu, juga telah dimobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik, serta diterjunkan 3.455 personel siaga di lapangan.

Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4%, dengan fokus utama pada penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.

Salah satunya adalah penanganan bencana/tanggap darurat bencana di Kabupaten Lumajang akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru, Provinsi Jawa Timur, serta penanganan bencana abrasi dan banjir rob di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

 

