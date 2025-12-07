Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jurus RI Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |12:02 WIB
Jurus RI Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua
Jurus RI Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua (Foto: Freepik)
JAKARTA - Infrastruktur konektivitas Papua diperkuat. Hal ini melalui Community Gateway di Stasiun Bumi Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Fasilitas ini sekaligus menjadi Community Gateway pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, serta menjadi bagian dari jaringan global ke-10 di dunia.

Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Dian Siswarini mengatakan, dengan adanya fasilitas Community Gateway di Merauke menjadi momentum penting dalam penguatan infrastruktur digital nasional, terutama bagi Papua Selatan dan kawasan Indonesia Timur yang membutuhkan akses jaringan lebih tangguh.

"Pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat adalah hal yang paling utama. Jika Bapak Ibu memiliki keluhan terhadap layanan kami, silahkan sampaikan. Akan segera kami tindaklanjuti,” ujar Dian dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (7/12/2025).

Diketahui, Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) yang merupakan Telkom meresmikan Community Gateway di Stasiun Bumi Merauke. Inisiatif ini merupakan langkah strategis TelkomGroup untuk menghadirkan konektivitas andal di wilayah Timur Indonesia.

“Infrastruktur ini adalah wujud nyata upaya untuk menyediakan layanan digital yang inklusif di wilayah Papua, sekaligus memperkuat ketahanan jaringan nasional di wilayah yang memiliki tantangan geografis tinggi,” tambah Dian.

Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng menyampaikan, pembangunan Community Gateway di Merauke merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam memastikan transformasi digital Indonesia berjalan secara merata hingga wilayah paling timur.

“Konektivitas adalah prasyarat utama kemajuan. Dengan hadirnya Community Gateway Merauke, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi menguatkan fondasi masa depan Indonesia yang benarbenar terhubung, dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
