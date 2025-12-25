Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya Satelit Merah Putih 2, Infrastruktur Strategis Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |16:00 WIB
RI Punya Satelit Merah Putih 2, Infrastruktur Strategis Nasional
RI Punya Satelit Merah Putih 2, Infrastruktur Strategis Nasional
A
A
A

JAKARTA - Satelit Merah Putih 2 menjadi bagian dari solusi sistem pertahanan dan keamanan nasional untuk mendukung kepentingan strategis bangsa Indonesia. 

Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan, kehadiran Satelit Merah Putih 2 merupakan wujud kontribusi nyata Telkomsat dalam mendukung kepentingan strategis negara. 

"Satelit Merah Putih 2 dirancang sebagai infrastruktur strategis nasional yang mampu 
menghadirkan konektivitas aman, andal, dan berkelanjutan," katanya di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Terlebih lagi, sebagai negara kepulauan dengan wilayah geografis yang luas dan strategis, Indonesia perlu sistem komunikasi yang andal, aman, dan mampu menjangkau seluruh penjuru nusantara. 

Satelit Merah Putih 2 dapat berperan sebagai tulang punggung komunikasi nasional dengan menyediakan komunikasi yang handal baik di wilayah daratan, perairan, maupun udara di Indonesia. 

Dalam konteks pertahanan nasional, Satelit Merah Putih 2 memiliki peran krusial dalam mendukung sistem komando, kendali, komunikasi, intelijen, pengintaian, dan pengawasan. 

 

