RI Punya Satelit Merah Putih 2, Infrastruktur Strategis Nasional

JAKARTA - Satelit Merah Putih 2 menjadi bagian dari solusi sistem pertahanan dan keamanan nasional untuk mendukung kepentingan strategis bangsa Indonesia.

Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan, kehadiran Satelit Merah Putih 2 merupakan wujud kontribusi nyata Telkomsat dalam mendukung kepentingan strategis negara.

"Satelit Merah Putih 2 dirancang sebagai infrastruktur strategis nasional yang mampu

menghadirkan konektivitas aman, andal, dan berkelanjutan," katanya di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Terlebih lagi, sebagai negara kepulauan dengan wilayah geografis yang luas dan strategis, Indonesia perlu sistem komunikasi yang andal, aman, dan mampu menjangkau seluruh penjuru nusantara.

Satelit Merah Putih 2 dapat berperan sebagai tulang punggung komunikasi nasional dengan menyediakan komunikasi yang handal baik di wilayah daratan, perairan, maupun udara di Indonesia.

Dalam konteks pertahanan nasional, Satelit Merah Putih 2 memiliki peran krusial dalam mendukung sistem komando, kendali, komunikasi, intelijen, pengintaian, dan pengawasan.