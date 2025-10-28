Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Percepatan Digitalisasi di Daerah Pakai Satelit

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |07:53 WIB
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Percepatan Digitalisasi di Daerah Pakai Satelit
Percepatan digitalisasi di daerah menggunakan satelit. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Percepatan digitalisasi di daerah menggunakan satelit. Dengan digitalisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan riset nasional, masih terdapat banyak wilayah di Indonesia, termasuk di bagian barat, yang tergolong area minim sinyal atau blank spot. Oleh karena itu, peran satelit menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan akses informasi di seluruh pelosok negeri.
 
“Telkomsat tidak hanya fokus pada sektor industri, tetapi juga berperan aktif membantu pemerintah daerah memperluas konektivitas masyarakat,” kata Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Untuk percepat digitalisasi di daerah, Telkomsat yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 21 Oktober 2025 untuk mempercepat transformasi digital dan pemerataan konektivitas.

Dengan program ini menargetkan penuntasan titik blank spot, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi di seluruh wilayah provinsi. 

Dirinya menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperluas akses digital bagi masyarakat.
 
“Sulawesi Tengah termasuk daerah yang sangat progresif dalam mendorong transformasi digital. Kami siap mendukung visi tersebut dengan teknologi satelit yang mampu menjangkau seluruh daratan dan perairan Indonesia, bahkan sebagian wilayah negara tetangga,” ungkap Lukman.
 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
